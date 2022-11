¡En video! Melanie Pavola contó el misterio de su particular cabellera

La modelo de Only Fans, Melanie Pavola, consintió a todos sus seguidores subiendo un corto video a la red social de Instagram presumiendo su larga cabellera.

La mexicana, mejor conocida como Mrs. Pavola por sus 2.5 millones de seguidores, es reconocida de las redes sociales y los medios de comunicación por participar como modelo profesional y también como modelo fitness.

La influencer, creó su cuenta en la red social de Instagram en 2014 y actualmente publica todo tipo de contenido, pero eso si sobresaltado sin lugar a dudas su característica sensualidad.

Fotografía de Melanie Pavola publicada el pasado 6 de septiembre.

Melanie Pavola contó su secreto

Posando como es de costumbre dentro de un carro, vestida con un suéter color negro, Melanie presumió de su aclamado cabello, luciendo de lo más radiante tageando en el mismo al salón de belleza que le realizó el tratamiento.

En el corto, se le puede ver a la influencer muy satisfecha por el trabajo que le realizaron en el salón, con unas pocas ondas en su cabellera y manteniendo su color de cabello castaño claro.

La modelo también ha participado en publicaciones de revistas como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing y en redes sociales, luciendo su cuerpazo de lujo que tiene hipnotizados a sus fanáticos.

Actualmente, podemos ver su lujosa vida, y los viajes que hace por Instagram. Ella misma se define como: “amante del arte, los tatuajes, los videojuegos y “la buena vida”.

Pavola tras cámaras

Pavola, comentó en una entrevista que “tuvo una infancia muy difícil”, porque no contaba con su madre quien la abandonó a los siete años de edad, y tampoco contaba con su figura paterna, desde entonces ella “comenzó a trabajar desde muy pequeña para sustentarse”.

Pese a ello el tiempo ha sabido reconocer su esfuerzo, transformándola en una de las modelos mexicanas más reconocidas a nivel mundial, e incluso una de las mejores pagadas en su estilo. Incluso, se ha convertido en toda ventana para las chicas que desean seguir sus pasos.