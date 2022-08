Una niña despertó durante su funeral en San Luis Potosí

Camila Roxana, una niña de tres años, había sido trasladada a un hospital Comunitario de Salinas de Hidalgo, en San Luis Potosí, a unos 40 minutos de viaje de su pueblo originario, La Herradura.

La niña presentaba fiebre, vómito y diarrea, y por eso fue llevada a la emergencia, según declaró su madre Mary Jane Mendoza. “Le dieron 30 gotitas de paracetamol y me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a mi casa”, contó la madre.

Camila falleció con tan solo 3 años de edad

De acuerdo a lo dicho por Mary Jane a medios locales, tuvo que regresar con Camila a la urgencia en menos de 12 horas ya que la niña no mejoró. Tras horas de espera, Mary Jane Mendoza recibió la noticia por un médico del hospital Salinas de Hidalgo, que su hija había fallecido.

“La niña me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, contó la madre de Camila Roxana a los medios. Sin embargo, el certificado de fallecimiento arrojó que la pequeña murió por “deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico”.

Mary Jane volvió al pueblo de La Herradura para el funeral de Camila, donde no esperaba lo que sucedió. La madre de la niña notó que dentro del ataúd la pequeña parecía estar viva, declarando que movía los ojos y se empañó el vidrio del ferretero como si alguien respirara.

Su madre explicó que los presentes en el funeral no creían que la niña despertó hasta el momento en que su abuela, Felicitas Martínez, abrió el ataúd y reflejó la luz de su teléfono lo que hizo que Camila despertara.

Según lo expuesto por los presentes, se constató que la niña estaba viva con una enfermera que se encontraba en el lugar, por lo que se llamó a emergencias para ser trasladada de nuevo al hospital. Sin embargo, Camila falleció en el trayecto por “edema cerebral, falla metabólica y deshidratación”, según su segundo certificado de muerte.

Caso de Camila Roxana será investigado por negligencia médica

Luego de lo ocurrido la Fiscalía General del Estado se pronunció para comunicar que abrió una carpeta de investigación por el caso de Camila Roxana, mientras se encuentran a la espera de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal.

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, comunicó que se determinaron varias líneas de investigación para saber si ocurrió una negligencia médica. En el caso serán investigados el médico que declaró muerta a la niña y los demás profesionales de la salud que avalaron el fallecimiento.

“Estamos definiendo varias líneas de investigación esto también en relación al actuar de los médicos, de los servicios funerarios, de los ayuntamientos tanto de Villa de Ramos como de Salinas”, declaró el fiscal potosino.