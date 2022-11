Un exconvicto mató a dos trabajadoras de un hospital en Dallas

Un nuevo tiroteo se presentó en Estados Unidos cuando un hombre abrió fuego contras dos trabajadoras de una hospital en Dallas, tras haber agredido a su pareja que acababa de dar a la luz en el recinto.

De acuerdo a los reportes, el autor del tiroteo le acusaba a su pareja de ser infiel y se puso paranoico. Luego de esto, el hombre decidió disparar dentro del hospital matando a una enfermera y una trabajadora social.

En un video presentado en los medios televisivos, se mostraron imágenes del momento en que una de las víctimas le suplicó clemencia al hombre, pero él igual le disparó. Asimismo, el identificado como ex convicto disparó con otra mujer a quien también dejó sin vida. Se conoció que ambas trabajadoras formaban parte del departamento de trabajo de parto del centro.

Un reporte del Dallas Morning News señaló que el tiroteo se desarrolló en el Dallas Methodist Medical Center. La balacera ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y terminó cuando un oficial del Sistema de Salud Metodista llegó al lugar y le disparó al agresor, causándoles heridas.

Quién es el autor del tiroteo en el hospital de Dallas

De acuerdo a un informe en el Dallas Morning News, el sujeto fue identificado como un hispano de nombre Néstor Hérnandez, de 30 años de edad, de quien se llegó a conocer había sido detenido previamente acusado por un delito de robo.

El hombre había sido puesto en libertad hasta el día que abrió fuego en el hospital de Dallas y que fue disparado por las autoridades. El implicado fue estabilizado y lo último a conocer fue que se encontraba bajo custodia en un centro médico local.

Eddie García tiene es jefe del Departamento de Policía de Dallas desde 2021

Las causas oficiales del ataque armado no han sido establecidas hasta el momento, pero se reportó que el ex convicto tenía en la mira a las dos trabajadoras del hospital, cuyas identidades no han sido reveladas.

El jefe de policía de Dallas, Eddie García, catalogó al tiroteo como “un fracaso abominable de nuestro sistema de justicia penal”. Asimismo, destacó que harán todo para colaborar con la investigación del hecho.