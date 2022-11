Belinda: fanático se tatuó su rostro y esta fue la reacción de la cantante

La cantante Belinda compartió mediante su cuenta oficial de Instagram el accionar de un fanático. A través de un video que se llevó casi 80mil corazones rojos se pudo evidenciar un claro tatuaje del rostro de la mexicana.

El video inicia con Beli en la salida de lo que pareciera un evento, ya que muchos fanáticos se encontraban a las afueras esperando su presencia. Cuando la cantante sale a las calles se encuentra con una gran fanaticada quienes deseaban obtener un saludo, fotografía o firma de la artista.

Mientras Belinda saludaba y firmaba autógrafos ocurrió algo que la sorprendió completamente. Tanto que la cantante escribió en la publicación de este video “Mi vida no sería la misma sin ustedes belifans, me hacen muy feliz”.

Luego de realizar el recorrido de los fanáticos el video que mostró Beli presentó un corto rotundo. En este se puede evidenciar al fanático que decidió tatuarse el rostro de su ídolo en todo el antebrazo izquierdo. El tattoo replicó una icónica fotografía de Belinda en donde se muestra con lujosa corona.

¿La pieza más costosa de Belinda?

Realmente la corona con la que aparece Belinda en el tatuaje pertenece al outfit que utilizó para el clip de su sencillo “Sueño de ti”. En este se muestra como una especie de reina o miembro de la realeza. Ahora bien, en un principio esta pieza solo fue un accesorio para el video, hasta que la cantante se apoderó de ella.

Belinda con la corona en cuestión.

En uno de los capítulos de “La Voz México”, Beli se mostró con la ostentosa corona que muchos ya habrían señalado en el videoclip. Según la información que trascendió, el tema de la corona inició a finales de 2013, cuando Belinda se unió a Motel para lanzar el video de “Sueño de ti”.

Belinda en el programa "La Voz México".

Para lograr el atuendo ideal, la cantante portó una corona, collar, aretes y otros accesorios de la marca Dolce & Gabbana. “Ella en ese momento estaba muy enterada de la colección, si recuerdo correctamente, de Dolce & Gabbana, no sé qué año”, dijo Rodrigo Dávila de Motel. “Se la prestamos, no la regresaron, creo que... No, es una broma, se obsequiamos en esa participación que estuvo increíble ese video”, mencionó Billy Méndez.

De esta manera Dávila, voz de Motel aseguró que la corona fue un obsequio y que no era como muchos medios aseguraban.