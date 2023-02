Cuáles son los regalos más populares en Estados Unidos por San Valentín

Una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) reveló las tendencias de compras en Estados Unidos para la fecha del 14 de febrero, conocida popularmente como el Día de San Valentín. La NRF destacó que en 2023 los consumidores estadounidenses planean comprar regalos accesibles para sus parejas o amigos.

El sondeo de la NRF reveló además que la mayoría de los estadounidenses recurrirán a tiendas en línea, seguido de tiendas departamentales para adquirir los regalos por San Valentín. Asimismo, realizó una comparación con el año anterior, respecto a qué objetos regalar entre los que destacaron los dulces y las joyas.

Respecto al aspecto económico, la tendencia indicó que los americanos estarían listos para gastar alrededor de 335.71 dólares (6,320 pesos mexicanos) en lo que sería regalos, comida o cualquier experiencia representativa a San Valentín, ya sea para un amigo o una pareja.

Por su parte, la plataforma Wallet Hub, señaló que los estados con mayor afluencia por cenas de San Valentín son: Nueva York, California, Florida y Texas. Estas últimas tres regiones más Iowa, son las más seleccionadas para quienes prefieren un ‘Día de los enamorados’ viendo películas.

Origen de San Valentín

El origen del Día de San Valentín viene desde la época de los romanos. La historia cuenta que un emperador no permitía que sus soldados se casaran o tuviesen pareja, ya que consideraba que el amor los volvía débiles. Esto cambió tras la aparición de “Valentín de Roma”, una persona que empezó a casar a los soldados en secreto. Al enterarse de esto, el emperador mandó a decapitar a Valentín, razón por la que la religión tomó su figura como aquél que reparte amor sin importar, acción que le dio pie a realizar un celebración para conmemorar el amor entre los seres humanos.

La tradición de San Valentín en Estados Unidos, empezó en el siglo XIX por herencia de los británicos. Desde entonces, es considerada una de las fechas más importantes dentro del colectivo americano y a partir del siglo XX pasó de ser una celebración solo para parejas a un festejo para las amistades y familiares.

Cómo se vive San Valentín en EE.UU.

Los americanos tienen la tradición de llamar a esa persona especial con la que pasarán San Valentín. En el día utilizan frases populares como ‘Do you want to be my Valentine?’ (¿Quieres ser mi Valentín?) o ‘I’ll be with my Valentine’ (Voy a estar con mi San Valentín).

Por otro lado, los restaurantes, locales, negocios y hasta calles se tiñen de rojo y corazones por todos lados. Asimismo, hay descuentos especiales en productos y servicios si son consumidos en pareja.

Entre otras actividades que son bastante comunes están las escapadas románticas. Muchos aprovechan el día para ir a un lindo hotel o un pequeño paseo de fin de semana, incluso en invierno.

Regalos más populares para San Valentín en Estados Unidos

En San Valentín el consumismo es alto y año tras año siguen destacando en todo el mundo los regalos más clásicos como chocolate, globos y flores. Con el paso del tiempo, se han ido añadiendo obsequios que vienen de la mano de la tecnología como smartphones y hasta consolas de videojuegos.

De acuerdo a informaciones del blog ‘Grupo Live’ y el portal de ‘Vive USA’, a pesar de la variedad de obsequios que existen por el 14 de febrero, en Estados Unidos se estila mucho regalar tarjetas o cartas. Estiman que en la semana de San Valentín se escriben más cartas que en la época de Navidad. La misma recopilación reveló una lista de los regalos más populares y son:

Tarjetas de felicitación

Flores

Una salida para cenar o a un centro nocturno

Joyería

Tarjeta de regalo

Ropa

Los estadounidenses también tienen otros dos regalos muy populares como las cajas de bombones y los peluches de gran tamaño. En algunos supermercados como ‘Safeway’ de California, hay promociones en llevando este tipo de obsequios para San Valentín.